17-летняя фигуристка не смогла сдержать слез после перехода в сборную Казахстана

17-летняя фигуристка Софья Самоделкина, представляющая с недавних пор Казахстан побывала на свадьбе серебряной призерки Олимпиады-2022 в Пекине Александры Трусовой, сообщают Vesti.kz.

По словам Самоделкиной, она не смогла сдержать слез на торжестве российской фигуристки, которая вступила в брак с российским фигуристом Макаром Игнатовым. Об этом казахстанка рассказала в своих соцсетях.

"Угадайте, кто первым заплакал из нашей троицы", - написала натурализованная россиянка, выступившая свидетельницей на мероприятии.

Самоделкина - уроженка Москвы. В мае она получила открепительный релиз от Федерации фигурного катания на коньках России, чтобы выступать за Казахстан.

Она уже выиграла дебютный для себя чемпионат Казахстана.

Новоиспеченная казахстанка является девятой одиночницей, исполнившей четверной прыжок, и пятнадцатой, исполнившей тройной аксель на международных соревнованиях. Она - первая одиночница, которая попыталась выполнить четверной риттбергер на соревнованиях, но прыжок не был засчитан из-за недокрута. Является второй после Софьи Акатьевой российской фигуристкой, сделавшей тройной аксель и четверной сальхов в одной программе.