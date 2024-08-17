"Ливерпуль" победил, а Салах побил рекорд АПЛ

"Ливерпуль" одержал победу над "Ипсвичем" в матче первого тура АПЛ сезона-2024/25, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Гостевой матч в на стадионе "Портман Роуд" завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. На 60-й минуте первый гол забил Диогу Жота, а на 65-й отличился Мохамед Салах.

Для египетского форварда это девятый гол в первых турах Английской Премьер-лиги. По данным Opta, по этому показателю он обогнал Алана Ширера, Фрэнка Лэмпарда и Уэйна Руни (у всех по восемь мячей).

Также Салах является лучшим в истории АПЛ по системе гол+пас в первых турах (14).