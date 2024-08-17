Англия
Вчера 18:29
"Ливерпуль" победил, а Салах побил рекорд АПЛ
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"Ливерпуль" одержал победу над "Ипсвичем" в матче первого тура АПЛ сезона-2024/25, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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"Ливерпуль" одержал победу над "Ипсвичем" в матче первого тура АПЛ сезона-2024/25, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Гостевой матч в на стадионе "Портман Роуд" завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. На 60-й минуте первый гол забил Диогу Жота, а на 65-й отличился Мохамед Салах.
Для египетского форварда это девятый гол в первых турах Английской Премьер-лиги. По данным Opta, по этому показателю он обогнал Алана Ширера, Фрэнка Лэмпарда и Уэйна Руни (у всех по восемь мячей).
Также Салах является лучшим в истории АПЛ по системе гол+пас в первых турах (14).
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|28
|7
|3
|96-34
|91
|2
|Арсенал
|38
|28
|5
|5
|91-29
|89
|3
|Ливерпуль
|38
|24
|10
|4
|86-41
|82
|4
|Астон Вилла
|38
|20
|8
|10
|76-61
|68
|5
|Тоттенхэм Хотспур
|38
|20
|6
|12
|74-61
|66
|6
|Челси
|38
|18
|9
|11
|77-63
|63
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|18
|6
|14
|85-62
|60
|8
|Манчестер Юнайтед
|38
|18
|6
|14
|57-58
|60
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|14
|10
|14
|60-74
|52
|10
|Кристал Пэлас
|38
|13
|10
|15
|57-58
|49
|11
|Брайтон энд Хов Альбион
|38
|12
|12
|14
|55-62
|48
|12
|Эвертон
|38
|13
|9
|16
|40-51
|48
|13
|Борнмут
|38
|13
|9
|16
|54-67
|48
|14
|Фулхэм
|38
|13
|8
|17
|55-61
|47
|15
|Вулверхэмптон Уондерерс
|38
|13
|7
|18
|50-65
|46
|16
|Брентфорд
|38
|10
|9
|19
|56-65
|39
|17
|Ноттингем Форест
|38
|9
|9
|20
|49-67
|36
|18
|Лутон Таун
|38
|6
|8
|24
|52-85
|26
|19
|Бернли
|38
|5
|9
|24
|41-78
|24
|20
|Шеффилд Юнайтед
|38
|3
|7
|28
|35-104
|16
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