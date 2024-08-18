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"Адана Демирспор" сыграл матч с 3 голами с Абатом Аймбетовым

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"Адана Демирспор" сыграл матч с 3 голами с Абатом Аймбетовым ©instagram.com/aimbetov9507

"Адана Демирспор" потерпел второе поражение подряд в чемпионате Турции по футболу, передают Vesti.kz.

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"Адана Демирспор" потерпел второе поражение подряд в чемпионате Турции по футболу, передают Vesti.kz.

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На этот раз подопечные Майкла Валканиса на своем поле уступили "Ризеспору" со счетом 1:2. В составе победителей отличились Хусниддин Аликулов (41-я минута) и Али Соу (74-я). У проигравших один мяч с пенальти отыграл Юсуф Бараси (90+7-я).

Казахстанский нападающий "Аданы Демирспор" Абат Аймбетов появился на поле на 67-й минуте, заменив Хосе Родригеса, однако представитель национальной сборной результативными действиями не отметился.

Благодаря этому успеху "Ризеспор" набрал 4 очка и вышел на промежуточное третье место в турнирной таблице, "Адана Демирспор" расположился на предпоследней, 18-й строчке.

В следующем туре, 25 августа, "Адана Демирспор" на выезде сыграет с "Касымпашой", а "Ризеспор" дома примет "Фенербахче".

29-летний Аймбетов выступает за "Адану Демирспор" с февраля, подписав контракт до 30 июня 2025 года с опцией возможного продления еще на один сезон.

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