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Юлия Путинцева сотворила историю на турнире в США

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Юлия Путинцева сотворила историю на турнире в США ©ktf.kz

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева впервые в карьере вышла в финал "тысячника" в парном разряде. Это случилось на турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США), передают Vesti.kz.

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева впервые в карьере вышла в финал "тысячника" в парном разряде. Это случилось на турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США), передают Vesti.kz.

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В паре с канадкой Лейлой Фернандес она обыграла в полуфинале российско-чешский дуэт Диана Шнайдер/Линда Носкова - 6:3, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час и 17 минут.

В финале, 19 августа, Путинцева и Фернандес встретятся с американкой Айшой Мухаммад и новозеландкой Эрин Рутлифф.

Напомним, в одиночном разряде турнира в Цинциннати Путинцева дошла до 1/8 финала, проиграв на этой стадии испанке Паоле Бадосе. Во втором круге Юлия преподнесла громкую сенсацию, оставив за бортом турнира действующую чемпионку из США Кори Гауфф.

В Цинциннати также выступала другая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4), но она потерпела фиаско в первом же матче одиночного разряда.

Путинцева Юлия WTA теннис

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