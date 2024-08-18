Чемпион Евро помог новому клубу совершить невероятный камбэк

"Милан" избежал поражения в домашнем матче с "Торино" в первом туре футбольной Серии А, передают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Джузеппе Меацца" завершилась со счетом 2:2. Первыми успеха добились гости благодаря автоголу Малика Тиава на 30-й минуте. На 60-й минуте подопечные Паоло Ваноли усилиями Дуваны Сапаты увеличили преимущество.

Несмотря на это, хозяева поля под занавес игры отыгрались. Сначала один мяч отыграл новичок "Милана" и победитель чемпионата Европы-2024 в составе сборной Испании Альваро Мората (89-я). Затем вышедший на замену Ноа Окафор (90+5-я) установил окончательный результат на табло.

Во втором туре, 24 августа, "Милан" на выезде сыграет с "Пармом", а на следующий день "Торино" дома примет "Аталанту".