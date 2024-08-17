Путинцева сотворила сенсацию и вышла в полуфинал крупного турнира в США

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№33) провела два матча подряд на турнире WTA 1000 в Цинциннати (Огайо, США). И если в одиночном разряде у нее не сложилось, то вот в паре случилась сенсация, передает корреспондент Vesti.kz.

Сначала она сыграла в 1/8 финала одиночного разряде, где проиграла испанке Пауле Бадосе (№37) - 4:6, 4:6. Теперь Бадоса ведет в личном противостоянии у Юлии со счетом 4:1.

Следом Путинцева, в паре с канадкой Лейлой Фернандес, вышла на корт против первых сеяных - американки Тейлор Таунсенд и чешки Катерины Синяковой. Эта встреча обернулась сенсационной волевой победой Юлии и Лейлы - 2:6, 6:1, 10:6.

Теперь Путинцева и Фернандес поспорят за выход в финал с чешкой Линдой Носковой и россиянкой Дианой Шнайдер.

Отметим, что напарница Путинцевой - Фернандес - в одиночном разряде турнира остановила другую казахстанку Елену Рыбакину (№4), уйдя с двойного матчбола.