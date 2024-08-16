Стресс из-за хейта и мотивация на рекорд. В какой форме Рыбакина и Путинцева подходят к US Open

До старта заключительного в сезоне турнира "Большого шлема" - US Open-2024 - осталось 10 дней. Две главные надежды казахстанского тенниса Елена Рыбакина (№4) и Юлия Путинцева (№33) подходят к нью-йоркским стартам в совершенно разном настроении. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, что к чему.

Обе спортсменки вернулись на корты только на этой неделе, до этого не выступая на турнирах больше месяца. После матчей на Уимблдоне обе спортсменки по разным причинам пропустили Олимпийские игры-2024 в Париже (Франция): Рыбакину беспокоил острый бронхит, а Путинцева столкнулась с болью в колене.

Затем обе не приняли участие на крупном турнире-тысячнике в Торонто (Канада). Но они успели восстановиться к началу соревнований в Цинциннати (Огайо, США). Однако, как видим, форма у них разная.

Рыбакина стартовала сразу со второго круга, в ранге четвертой ракетки турнира. Ей в соперницы досталась канадка Лейла Фернандес (№27). Казахстанка вела со счетом 6:3, 6:5 (40:15) и все равно умудрилась проиграть встречу с двух матчболов - 6:3, 6:7(3), 4:6.

Вероятно, это одно из самых обидных поражений в карьере 25-летней теннисистки, ведь она была в одном мяче от выхода в третий круг, а вместо этого отдала матч оппонентке.

У Елены был невероятно низкий показатель попадания первым мячом (47 процентов) и она допустила аж 17 двойных ошибок. На этом фоне даже 20 сделанных эйсов не могут радовать никого из болельщиков. И это при том, что и Фернандес играла далеко не безошибочно.

Путинцева же, стартовавшая с первого круга, напротив, проявила характер уже в двух матчах подряд. Сначала она одержала волевую победу над британкой Хэрриет Дарт (№77) - 4:6, 6:0, 6:1. А во втором раунде 29-летняя казахстанка сотворила сенсацию, обыграв вторую ракетку мира и местную любимицу Коко Гауфф (№2) - 6:4, 2:6, 6:4.

В Live-рейтинге она уже 30-я, а в случае победы над Паулой Бадосой (№37) в третьем круге - поднимется на 27-ю позицию, а это ее лучшее место за всю карьеру. Поэтому у казахстанки есть все шансы установить новый личный рекорд незадолго до старта US Open. Игра с Бадосой состоится сегодня, ближе к полуночи по казахстанскому времени.

Любопытно, что Путинцева в Цинциннати играет еще и в паре, причем ее партнершей там является обидчица Рыбакиной Фернандес. Ближайшей ночью они сыграют в четвертьфинале с первыми сеяными - американкой Тейлор Таунсенд и чешкой Катержиной Синяковой.

Внешне Рыбакина выглядит как сама не своя. Некоторые болельщики считают, что она еще не отошла от болезни, но здесь вырисовывается и другая возможная причина - стресс на психологическом уровне. После отказа от участия на Олимпиаде Рыбакина впервые оказалась в центре хейта казахстанских болельщиков (не всех).

Но сам факт того, что ранее она получала от казахстанских любителей спорта только любовь и поддержку, а теперь, в одночасье, на нее обрушился хейт, который продолжается по сей день (многие радовались ее поражению Фернандес), - точно сбил ее с колеи. Она даже закрыла комментарии под своим последним постом в Instagram, где обратилась к болельщикам из Казахстана по вопросу неучастия на Олимпийских играх.

Что касается Путинцевой, то ее хейт тоже коснулся, но в меньшей степени, так как звездный статус Рыбакиной выше и на нее возлагались большие надежды. Однако по своему характеру Юлию можно назвать бойцом, и ее практически нереально сломить ментально, поэтому на ней это вряд ли могло бы сказаться так, как, возможно, сказалось на Елене.

Путинцева находится в хорошей форме и в отличном настроении, что она продемонстрировала по итогам матча с Гауфф, давая интервью на корте.

До US Open осталось не так много времени, и пока есть большие вопросы касательно перспектив Рыбакиной на этом турнире. А вот Путинцева, если в ближайшие дни подтвердит, что победа над Гауфф - не случайность, вполне может стать одной из "темных лошадок" грядущих стартов. Тем более она уже доходила до 1/4 финала US Open в 2020 году.

Напомним, что US Open-2024 пройдет с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке. Действующими чемпионами турнира в одиночном разряде являются американка Гауфф и серб Новак Джокович. В смешанном разряде в прошлом году там первенствовала казахстанка Анна Данилина и финн Харри Хелиоваара.