Назван кандидат на пост главного тренера в "Ордабасы"
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Стало известно, кто может возглавить "Ордабасы" после отставки с поста главного тренера Александра Седнева, передают Vesti.kz.
Стало известно, кто может возглавить "Ордабасы" после отставки с поста главного тренера Александра Седнева, передают Vesti.kz.
По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, наиболее вероятный кандидат на пост тренера ФК "Ордабасы" Константин Горовенко.
"Константин Александрович сейчас тренирует молодежную сборную Казахстана и пользуется большой поддержкой руководства Казахстанской федерации футбола (КФФ). Поговаривают даже, что с ним "Ордабасы" по-настоящему "включится" в борьбу за чемпионство. Так это на самом деле или нет, покажет время. Но на ближайший матч с "Шахтером" команду выведет Седнев. Об этом успела заявить пресс-служба шымкентского клуба", - пишет источник.
Напомним, "Ордабасы" неудачно выступил в еврокубках. Свой путь шымкентский клуб начинал в Лиге чемпионов, однако вылетел оттуда на стадии первого отборочного раунда после поражения от молдавского "Петрокуба" (0:0, 0:1). Команду понизили до Лиги конференций и во втором отборочном раунде южане прошли люксембургский "Дифферданж" (0:1, 4:3, по пенальти - 4:3), а вот в третьем раунде по сумме двух игр уступили армянскому "Пюнику".
Седнев пришел в "Ордабасы" в 2021 году. В прошлом сезоне белорусский специалист помог шымкентцам впервые в истории стать чемпионами страны. В Казахстане он также тренировал "Актобе", а на родине - "Рух", "Днепр" (Могилев), "Белшину", "Динамо" (Минск) и "Савит".
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Актобе
|15
|8
|5
|2
|26-14
|29
|2
|Кайрат
|15
|8
|4
|3
|24-13
|28
|3
|Ордабасы
|13
|7
|5
|1
|21-9
|26
|4
|Елимай
|15
|5
|7
|3
|19-20
|22
|5
|Кайсар
|14
|5
|5
|4
|15-17
|20
|6
|Атырау
|14
|4
|7
|3
|14-10
|19
|7
|Тобол
|13
|5
|4
|4
|17-14
|19
|8
|Кызылжар
|15
|5
|4
|6
|16-14
|19
|9
|Астана
|13
|5
|3
|5
|14-12
|18
|10
|Жетысу
|15
|4
|6
|5
|14-17
|18
|11
|Туран
|13
|3
|3
|7
|11-16
|12
|12
|Женис
|15
|2
|3
|10
|9-25
|9
|13
|Шахтер
|14
|2
|2
|10
|5-24
|8
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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