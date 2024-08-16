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Олимпиада-2024
Вчера 19:24
 

Историческому призеру Олимпиады подарили машину в Казахстане

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Историческому призеру Олимпиады подарили машину в Казахстане ©Сали Сабиров

Сегодня, 16 августа, казахстанскому гимнасту Нариману Курбанову, призеру Олимпийских игр-2024 в Париже, вручили ключи от нового автомобиля Škoda Kodiaq, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 16 августа, казахстанскому гимнасту Нариману Курбанову, призеру Олимпийских игр-2024 в Париже, вручили ключи от нового автомобиля Škoda Kodiaq, передают Vesti.kz.

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Курбанов является первым в истории Казахстана призером Олимпийских игр по гимнастике. В финале упражнений на коне он заработал 15,433 балла и занял второе место.

Ранее Курабнов прокомментировал дорогие подарки для дзюдоиста Елдоса Сметова и пошутил про асфальт.

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Казахстан с 7 наградами занял 43-е место в медальном зачете ОИ-2024. Золото выиграл дзюдоист Елдос Сметов, серебро у боксера Нурбека Оралбая, гимнаста Наримана Курбанова и борца греко-римского стиля Демеу Жадраева, бронза у дзюдоиста Гусмана Кыргызбаева, боксерши Назым Кызайбай и пулевиков в миксте - Александры Ле и Ислама Сатпаева.

Курбанов Нариман Олимпиада-2024 Париж Франция
Медальный зачет

Медальный зачет
1   США США 40 44 42 126
2   Китай Китай 40 27 24 91
3   Япония Япония 20 12 13 45
4   Австралия Австралия 18 19 16 53
5   Франция Франция 16 26 22 64
43 Казахстан Казахстан 1 3 3 7
Медальный зачет
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