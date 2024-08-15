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Олимпиада-2024
15 августа 19:06
 

Призер Олимпиады отреагировал на подарки для Сметова в Казахстане и пошутил про асфальт

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Призер Олимпиады отреагировал на подарки для Сметова в Казахстане и пошутил про асфальт ©Сали Сабиров

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов в интервью Barys Media ответил на вопросы по поводу того, как его встретили на родине после триумфа на Олимпийских играх-2024 в Париже, где он выиграл серебряную медаль, передают Vesti.kz.

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Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов в интервью Barys Media ответил на вопросы по поводу того, как его встретили на родине после триумфа на Олимпийских играх-2024 в Париже, где он выиграл серебряную медаль, передают Vesti.kz.

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- Вы довольны тем, как вас в Казахстане встретили? Мы вот видим, как Елдоса Сметова встретили, ему там дарят машины, квартиры. Вам не показалось, что вас будто обделили вниманием?

- Ну, да это историческая медаль. Но я скажу так, я и не рассчитывал, что меня будут встречать как суперчемпиона. То есть мы знаем, что борьба, бокс, дзюдо - это вид номер 1 и огромные деньги туда вливаются. Мы гимнасты, у нас не такая богатая федерация и не такой знаменитый вид спорта. Поэтому я и не ожидал, что меня встретят как-то с машинами. Нет-нет. Я вполне доволен, что пришли люди меня поддержать. А что Елдосу Сметову дали машину, квартиру?.. Посмотрим, что будет у меня...

- Асфальт на вашей улице наверняка уже постелен? (У дома Сметова положили новый асфальт).

- (Смеется). Да-да, я хотел записать видео шуточное с таким сюжетом. Нет, никакого асфальта не было разумеется. Ну может быть только за золото постелили бы.


Напомним, Курбанов является первым в истории Казахстана призером Олимпийских игр по гимнастике. В финале упражнений на коне он заработал 15,433 балла и занял второе место.

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Курбанов Нариман Олимпиада-2024 Казахстан
Медальный зачет

Медальный зачет
1   США США 40 44 42 126
2   Китай Китай 40 27 24 91
3   Япония Япония 20 12 13 45
4   Австралия Австралия 18 19 16 53
5   Франция Франция 16 26 22 64
43 Казахстан Казахстан 1 3 3 7
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