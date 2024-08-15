Сборная Казахстана оформила разгром в матче с "Барысом" перед отбором на Олимпиаду
Сегодня, 15 августа, сборная Казахстана по хоккею разгромила "Барыс" на Кубке Президента, передают Vesti.kz.
Сегодня, 15 августа, сборная Казахстана по хоккею разгромила "Барыс" на Кубке Президента, передают Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 5:0. Отличились Эдуард Михайлов (7-я минута), Кирилл Панюков (21-я), Алихан Асетов (39-я), Руслан Оспанов (47-я) и Роман Старченко (58-я).
Следующие игры состоятся 17 августа: Казахстан встретится с хабаровским "Амуром", а "Барыс" сыграет с тольяттинской "Ладой".
Напомним, в первом матче тольяттинская "Лада" разгромила сборную Казахстана - 7:1, а "Барыс" обыграл хабаровский "Амур" - 2:1.
Сборная Казахстана готовится к финальному раунду олимпийской квалификации. С 29 августа по 1 сентября в столице Словакии Братиславе наша команда поборется за путевку на Олимпийские игры. Соперники – Венгрия, Австрия и хозяева турнира – Словакия.
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