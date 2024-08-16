Казахстан? Известный промоутер решил подписать боксеров с Олимпиады-2024

Британский промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) планирует пополнить ростер своей компании еще 4-5 боксерами, принимавшими участие в Олимпийских играх-2024 в Париже, передают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

При этом Хирна интересуют не только победители: "Были бойцы, которые побеждали на турнире, но не убедили, что их стиль будет эффектным и эффективным на профи-ринге. И были такие, которые вылетели на старте турнира. А я смотрел на это и думал: "Ты будешь отличным профибойцом".

Хирн планирует поработать на этом рынке в ближайший месяц. Он озвучил все свои цели.

Например, босс Matchroom Boxing хочет подписать британского супертяжа Патрика Брауна, который вылетел на стадии 1/8 финала. Также босса Matchroom Boxing интересует единственный представитель США, который взял медаль на турнире — Омари Джонс из первого среднего веса.

В списке Хирна ожидаемо нашлось место мексиканцу Марко Верде из первого среднего веса — боец взял на турнире серебро и является топ-мишенью для большинства промоутеров.

Хирна впечатлило выступление бойцов из Узбекистана, которые завоевали 5 из 7 золотых медалей в мужском боксе. Но имен он не запомнил. Скорее всего, Эдди интересует еще один представитель первого среднего веса — победитель турнира Асадхужа Муйдинхужаев, который выбил и Джонса, и Верде.

В списке Хирна нашлось место симпатичной обладательнице бронзы в 75 кг австралийке Кейтлин Паркер. И, конечно же, еще одному представителю Австралии — супертяжу Теремоане Теремоане, который не заметил представителя Украины и вполне мог рассчитывать на победу в бою с будущим победителем турнира Баходиром Джалоловым.

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