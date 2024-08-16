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Олимпиада-2024
Вчера 20:41
 

Казахстан? Известный промоутер решил подписать боксеров с Олимпиады-2024

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Казахстан? Известный промоутер решил подписать боксеров с Олимпиады-2024 ©Турар Казангапов

Британский промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) планирует пополнить ростер своей компании еще 4-5 боксерами, принимавшими участие в Олимпийских играх-2024 в Париже, передают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com

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Британский промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) планирует пополнить ростер своей компании еще 4-5 боксерами, принимавшими участие в Олимпийских играх-2024 в Париже, передают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com

При этом Хирна интересуют не только победители: "Были бойцы, которые побеждали на турнире, но не убедили, что их стиль будет эффектным и эффективным на профи-ринге. И были такие, которые вылетели на старте турнира. А я смотрел на это и думал: "Ты будешь отличным профибойцом".

Хирн планирует поработать на этом рынке в ближайший месяц. Он озвучил все свои цели.

Например, босс Matchroom Boxing хочет подписать британского супертяжа Патрика Брауна, который вылетел на стадии 1/8 финала. Также босса Matchroom Boxing интересует единственный представитель США, который взял медаль на турнире — Омари Джонс из первого среднего веса. 

В списке Хирна ожидаемо нашлось место мексиканцу Марко Верде из первого среднего веса — боец взял на турнире серебро и является топ-мишенью для большинства промоутеров.

Хирна впечатлило выступление бойцов из Узбекистана, которые завоевали 5 из 7 золотых медалей в мужском боксе. Но имен он не запомнил. Скорее всего, Эдди интересует еще один представитель первого среднего веса — победитель турнира Асадхужа Муйдинхужаев, который выбил и Джонса, и Верде. 

В списке Хирна нашлось место симпатичной обладательнице бронзы в 75 кг австралийке Кейтлин Паркер. И, конечно же, еще одному представителю Австралии — супертяжу Теремоане Теремоане, который не заметил представителя Украины и вполне мог рассчитывать на победу в бою с будущим победителем турнира Баходиром Джалоловым.

Напомним, Казахстан был представлен на ОИ-2024 во всех семи весах, но только Нурбеку Оралбаю удалось взять серебро в категории до 80 килограммов. После Олимпиады в мужской сборной Казахстана сменился главный тренер, подробности - тут.

Олимпиада-2024 Бокс Профессиональный бокс Сборная Казахстана по боксу
Медальный зачет

Медальный зачет
1   США США 40 44 42 126
2   Китай Китай 40 27 24 91
3   Япония Япония 20 12 13 45
4   Австралия Австралия 18 19 16 53
5   Франция Франция 16 26 22 64
43 Казахстан Казахстан 1 3 3 7
Медальный зачет
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