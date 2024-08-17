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Алькарас провел свой худший матч: он в ярости разбил ракетку (видео)

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Алькарас провел свой худший матч: он в ярости разбил ракетку (видео) ©Уимблдон

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас (№3) проиграл на стадии 1/16 финала турнира АТР 1000 в Цинциннати (Огайо, США). Его соперником был опытный француз Гаэль Монфис (№46), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас (№3) проиграл на стадии 1/16 финала турнира АТР 1000 в Цинциннати (Огайо, США). Его соперником был опытный француз Гаэль Монфис (№46), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч завершился победой Монфиса со счетом 4:6, 7:6(5), 6:4. После сенсационного поражения четырехкратный победитель турниров "Большого шлема" из Испании отметил, что это был его худший матч. 

В одном из моментов, не совладав с эмоциями, 21-летний теннисист разбил свою ракетку. Это было неожиданно, так как обычно ему удается сохранять спокойствие:

Ранее на этом же турнире казахстанка вышла в полуфинал, став автором апсета.

 

теннис ATP Алькарас Карлос Испания Франция США

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