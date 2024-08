Алькарас провел свой худший матч: он в ярости разбил ракетку (видео)

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас (№3) проиграл на стадии 1/16 финала турнира АТР 1000 в Цинциннати (Огайо, США). Его соперником был опытный француз Гаэль Монфис (№46), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч завершился победой Монфиса со счетом 4:6, 7:6(5), 6:4. После сенсационного поражения четырехкратный победитель турниров "Большого шлема" из Испании отметил, что это был его худший матч.

В одном из моментов, не совладав с эмоциями, 21-летний теннисист разбил свою ракетку. Это было неожиданно, так как обычно ему удается сохранять спокойствие:

The video of Carlos Alcaraz’ racquet smash. 😳



Don’t think I’ve ever seen Carlos this frustrated on the court.



pic.twitter.com/c02vURTjPA