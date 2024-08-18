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Досрочный финиш состоялся в главном бою за титул UFC

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Досрочный финиш состоялся в главном бою за титул UFC ©x.com/ufc

В Перте (Австралия) состоялся номерной турнир UFC 305, главным событием которого стал поединок действующего чемпиона в среднем весе южноафриканца Дрикуса Дю Плесси (22-2) и экс-чемпиона из Новой Зеландии Исраэля Адесаньи (24-4), передают Vesti.kz.

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В Перте (Австралия) состоялся номерной турнир UFC 305, главным событием которого стал поединок действующего чемпиона в среднем весе южноафриканца Дрикуса Дю Плесси (22-2) и экс-чемпиона из Новой Зеландии Исраэля Адесаньи (24-4), передают Vesti.kz.

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Поединок был рассчитан на пять раундов, но завершился в четвертом, когда Дю Плесси сумел провести удушающий прием и финишировать Адесанью. Для Исраэля это первое поражение в карьере сабмишеном. Дю Плесси, в свою очередь, успешно провел первую защиту титула и вел на карточках двух судей перед четвертым раундом.

Как бы то ни было, отдадим должное бойцам, они не застаивались, бились, уповая на досрочный финиш. Но удача в этой схватке благоволила Дрикусу.

Напомним, что в рамках данного ивента тренирующийся с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) боец потерпел первое поражение в карьере нокаутом, видео смотрите здесь.


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