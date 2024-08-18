Роналду устроил истерику и обвинил партнеров в упущенном трофее (видео)

"Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, проиграл "Аль-Хилялю" в финале Суперкубка Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

"Аль-Наср" вел 1:0 после первого тайма благодаря голу Роналду на 44-й минуте. Но после перерыва "Аль-Наср" пропустил четыре гола за 17 минут и проиграл "Аль-Хилялю" (1:4) первый трофей сезона.

После четвертого пропущенного мяча португалец жестом показал своим одноклубникам, что те заснули. Впрочем, смотрите сами:

Cristiano Ronaldo telling the Al-Nassr players they’re sleeping after Al-Hilal scored 4 goals in 17 minutes... 😴💤pic.twitter.com/XznQ0Ug1UN — CentreGoals. (@centregoals) August 17, 2024

Роналду перешел в "Аль-Наср" в начале прошлого года, подписав контракт до 30 июня 2025-го. Отмечалось, что португалец получил самую высокую зарплату в истории футбола - 200 миллионов евро в год, она включала гарантированную зарплату в размере 90 миллионов евро в год, а также коммерческие и спонсорские сделки, которые довели его общую годовую зарплату до 200 миллионов евро. Ему также был выплачен бонус за подписание контракта в размере 100 миллионов евро. По словам известного инсайдера Фабрицио Романо, португалец отклонил предложение перейти в клуб MLS "Спортинг Канзас-Сити", чтобы присоединиться к саудовскому клубу.