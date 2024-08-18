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UFC
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Тренирующийся с Рахмоновым боец потерпел первое поражение нокаутом в UFC

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Тренирующийся с Рахмоновым боец потерпел первое поражение нокаутом в UFC ©Кадр из видео

Яркий нокаут был оформлен на номерном турнире UFC 305 в Перте (Австралия), передают Vesti.kz

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Яркий нокаут был оформлен на номерном турнире UFC 305 в Перте (Австралия), передают Vesti.kz

Главный кард открывался боем бразильца Карлоса Пратеса (20-6) и китайца Ли Джинглианга (19-9).

Поединок в лимите полусреднего веса был рассчитан на три раунда, но завершился во второй 5-минутке, когда Пратес нанес Джинлиангу первое поражение нокаутом в карьере.  

Отметим, что Ли тренируется вместе с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0).

Для Джинлианга это девятое поражение при 19 победах в ММА, Пратес отпраздновал 20-й успех при шести неудачах.

Главным событием ивента станет бой действующего чемпиона в среднем весе южноафриканца Дрикуса Дю Плесси (21-2) и экс-чемпиона из Новой Зеландии Исраэля Адесаньи (24-3). 

Рахмонов Шавкат Казахстан UFC MMA

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