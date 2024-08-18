Какую оценку получил Аймбетов за первый матч в турецкой Суперлиге

Нападающий сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов сыграл первый матч за "Адану Демирспор" в новом сезоне турецкой Суперлиги, передают Vesti.kz.

Он пришелся на второй тур против "Ризеспора", которому "Адана Демирспор" уступил на своем поле со счетом 1:2. Видео голов смотрите здесь.

Аймбетов вышел на замену на 67-й минуте вместо Хосе Родригеса. За отведенное время казахстанец заработал 6.3 от сайта Flashscore. Самую же низкую оценку среди его одноклубников получил Тайфун Айдоган - 6.0, а самую высокую автор гола Юсуф Бараси - 7.0.

29-летний Аймбетов защищает цвета "Аданы Демирспор" с февраля, когда подписал контракт с турецким клубом до 30 июня 2025 года с опцией возможного продления еще на один сезон.

В карьере казахстанца также были "Астана", "Крылья Советов", "Кайрат" и "Актобе". В национальную команду вызывается с 2019 года.