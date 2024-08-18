Бывший соперник Алимханулы нокаутом выиграл титульный бой (видео)

В Лондоне (Англия) состоялся вечер бокса. В его рамках чемпион WBO International в среднем весе британец Дензел Бентли (20-3-1, 17 КО) защищал свой титул против соотечественника Деррика Осазе (13-2, 3 КО), передают Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на десять раундов, но завершился во втором, когда Бентли поймал соперника апперкотом, а затем добиванием отправил его на настил ринга.

Сначала рефери принялся отсчитывать нокдаун, но затем, увидев беспомощность Осазе, признал капитуляцию Деррика, хоть последний еще в деморализованном состоянии пытался оспорить решение судьи.

Яркая победа Бентли, который в 2022 году боксировал с Жанибеком Алимханулы (15-0, 10 КО) и проиграл казахстанцу судейским решением по итогам 12 раундов.

Для Бентли это 20-я победа и 17 досрочная при трех поражениях. Осазе потерпел вторую неудачу в карьере и первую нокаутом при 13 выигрышах.