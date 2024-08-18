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Камбэк случился в первом матче "Барселоны" с новым тренером в Ла Лиге

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Камбэк случился в первом матче "Барселоны" с новым тренером в Ла Лиге ©x.com/FCBarcelona

Футболисты "Барселоны" под руководством нового главного тренера Ханс-Дитера Флика отметились волевой победой над "Валенсией" в стартовом туре чемпионата Испании (Ла Лига), передают Vesti.kz.

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Футболисты "Барселоны" под руководством нового главного тренера Ханс-Дитера Флика отметились волевой победой над "Валенсией" в стартовом туре чемпионата Испании (Ла Лига), передают Vesti.kz.

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Встреча на "Месталье" завершилась со счетом 2:1. При этом каталонцы уступали после гола Уго Дуро на 44-й минуте. Однако перед перерывом Роберт Левандовски (45+5-я) провел ответный гол. А в начале второго тайма поляк (48-я) оформил дубль с пенальти.

В следующем туре, 23 августа, "Валенсия" в гостях сыграет с "Сельтой", а 24-го числа "Барселона" на своем поле примет "Атлетик".

Напомним, Флик возглавил каталонский клуб в конце мая, заменив на посту главного тренера воспитанника "сине-гранатовых" Хави Эрнандеса.

Перед первым туром тренерский штаб "Барселоны" покинул Тьяго Алькантара, подробности - тут.

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