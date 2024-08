Роналду сбежал в раздевалку после 1:4 в Суперкубке (видео)

Форвард "Аль-Наср" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду ушел в раздевалку после поражения от "Аль-Хиляля" в финале Суперкубка Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

Его клуб проиграл со счетом 1:4, тогда как после первого тайма вел 1:0. Единственный гол в составе "Аль-Насра" забил Роналду.

После финального свистка португалец сразу же покинул поле, не захотев участвовать в церемонии награждения. Другие игроки "Аль-Насра" получили серебряные медали.

Напомним, что после четвертого пропущенного гола Роналду высказал претензии своим партнерам по команде, видео смотрите здесь.

Интересно, что это восьмой проигранный "Аль-Насром" турнир после прихода Роналду в начале прошлого года. В общей сложности Криштиану проиграл десятый финал из 32 за клубную карьеру.

🟡🔵 Ronaldo left the stadium and even not got his model 💔#AlNassr pic.twitter.com/RXUtSXWgKZ