Стал известен полный кард вечера бокса Бетербиев - Бивол

Турки Аль аш-Шейх, председатель главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии, назвал полный кард вечера бокса Артур Бетербиев (20-0, 20 КО) - Дмитрий Бивол (23-0, 12 КО). Ивент состоится 12 октября в Эр-Рияде, передают Vesti.kz.

Соглавным событием боксерского шоу станет бой чемпиона мира по версии WBC в легком весе американца Шакура Стивенсона (22-0, 10 КО) с британцем Джо Кординой (17-1, 9 КО).

Третий по значимости бой состоится с участием британского средневеса Криса Юбенка-младшего (33-3, 24 КО) и поляка Камила Шеремета (25-2-2, 8 КО).

В лимите супертяжелого веса сойдутся британцы - Фабио Уордли (17-0-1, 16 КО) и Фрейзер Кларк (8-0-1, 6 КО).

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе австралиец Джей Опетая (25-0, 19 КО) разделит ринг с британцем Джеком Мэсси (22-2, 12 КО).

Представитель полутяжелого веса британец Бен Уиттакер (8-0, 5 КО) встретится с соотечественником Лиамом Кэмероном (23-6, 10 КО).

Чемпионка мира по версии WBC в полулегком весе австралийка Скай Николсон (11-0, 1 КО) выступит против представительницы Великобритании Рейвен Чепмен (9-0, 2 КО).

Местная звезда Мохаммед Алакел дебютирует на профи-ринге против колумбийского легковеса Хесуса Гонсалеса (3-2).

Напомним, изначально Бетербиев и Бивол должны были встретиться 1 июня, но Артур получил травму ноги и бой перенесли на 12 октября.

The IV Crown fight between Beterbiev and Bivol in an exceptional confrontation at the opening of #RiyadhSeason 🥊

And the Undercard with 14 boxers in 7 exciting fights 😍



October 12 🗓

In Riyadh📍@TRboxing@Queensberry@boxxer@Goldstarsigning@Dazngroup@MatchroomBoxing… pic.twitter.com/5fLy1ggV73