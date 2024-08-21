Еще пять федераций присоединились к World Boxing. Следующий Казахстан?

Еще пять национальных федераций бокса присоединились к организации World Boxing, которая была создана в качестве альтернативы Международной ассоциации бокса (IBA), передают Vesti.kz.

Теперь членами World Boxing являются 42 страны, охватывающие все пять континентов.

"Национальные федерации бокса Китайского Тайбэя, Пакистана, Бутана, Фиджи и Эквадора стали последними пятью странами, присоединившимися к World Boxing. Новые члены придадут значительный импульс развитию мирового бокса после Олимпийских игр 2024 года. Это означает, что теперь в организацию входят 42 национальные федерации, представляющие все пять континентов, где проводятся международные соревнования по боксу", - говорится в заявлении World Boxing.

Ожидается, что в ближайшие недели будут объявлены дополнительные кандидаты на членство после того, как руководители World Boxing провели ряд встреч с главами нескольких национальных федераций во время недавних боксерских турниров на Олимпиаде-2024 Париже (Франция).

"Мы с коллегами из World Boxing провели очень продуктивные две недели на недавних Олимпийских играх в Париже, где мы встретились с руководителями многих национальных федераций, и я уверен, что в ближайшие недели мы продолжим получать больше заявок на членство. Очевидно, что существует огромная потребность в переменах в международном боксе, и многие национальные федерации теперь понимают, что единственный способ обеспечить боксу будущее в Олимпийском движении - это присоединиться к World Boxing", - заявил президент World Boxing Борис ван дер Ворст.

Ранее Геннадий Головкин, с февраля возглавляющий Национальный олимпийский комитет (НОК) Казахстана, говорил, что будет добиваться присоединения Казахстанской федерации бокса (КФБ) к World Boxing.

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World Boxing была запущена в апреле 2023 года. Цель организации - сохранение бокса в олимпийском движении. Она намерена добиться признания Международного олимпийского комитета (МОК), но для этого им нужно дождаться завершения арбитражного разбирательства МОК с IBA.

Напомним, в июне 2023 года IBA была лишена признания МОК по причине неспособности провести реформы в области управления, финансов и этики. Организация, ранее называвшаяся AIBA, с 2019 года отстранена от участия в организации турниров по боксу на Олимпийских играх. Сейчас IBA насчитывает 198 национальных федераций.

Недавно МОК заявил, что боксеры из национальных федераций, являющихся членами IBA, не будут допущены к участию в Играх-2028. Сейчас IBA насчитывает 198 национальных федераций.

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