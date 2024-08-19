IBA передумала? Как Казахстан за один день лишился чемпионата мира по боксу

Несколько дней назад Международная ассоциация бокса (IBA) объявила, что мужской чемпионат мира 2025 года пройдет в Астане (Казахстан), передают Vesti.kz.

Хотя изначально Казахстанская федерация бокса (КФБ) подала заявку на проведение чемпионата мира среди женщин, однако позже они предложили провести мужской турнир.

"Выбор стран‑хозяек отражает наше стремление расширить сферу влияния бокса во всем мире. Обе страны имеют богатые боксерские традиции и хорошо подготовлены к проведению соревнований мирового уровня, а также к демонстрации впечатляющих спортивных результатов. Мы с нетерпением ждем, когда лучшие спортсмены со всего мира примут участие в этих престижных турнирах IBA", - сказал президент IBA Умар Кремлев.

Однако через день официальный сайт IBA удалил эту новость и сообщил о том, что утверждено место проведения женского чемпионата мира, который пройдет в Белграде (Сербия).

Там же отмечалось, что хозяин мужского чемпионата мира будет объявлен до конца года.

С чем связана такая ситуация, пока неизвестно. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) в мае объявил, что боксеры, участвующие в соревнованиях под эгидой IBA, будут отстранены от Олимпийских игр.

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Напомним, в июне 2023 года IBA была лишена признания МОК по причине неспособности провести реформы в области управления, финансов и этики. Организация, ранее называвшаяся AIBA, с 2019 года отстранена от участия в организации турниров по боксу на Олимпийских играх.

Ранее IBA проводила отбор на Олимпийские игры, но, начиная с Игр в Токио, этим занимается сам МОК. Соревнования по боксу не включили в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

World Boxing - новая организация, созданная в прошлом году с целью сохранения бокса в олимпийском движении. Она намерена получить признание МОК. В World Boxing уже вступили федерации бокса США, Канады, Австралии, Англии, Великобритании, Нидерландов, Новой Зеландии, Бразилии, Аргентины, Германии, Гондураса и Швеции.

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