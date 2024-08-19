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Олимпиада-2024
Сегодня 10:41
 

Новый тренер назвал причины провала Казахстана в боксе на Олимпиаде

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Новый тренер назвал причины провала Казахстана в боксе на Олимпиаде ©Турар Казангапов

Новый главный тренер мужской сборной Казахстана Кайрат Сатжанов высказался о выступлении боксеров на Олимпийских играх-2024 в Париже, передают Vesti.kz.

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Новый главный тренер мужской сборной Казахстана Кайрат Сатжанов высказался о выступлении боксеров на Олимпийских играх-2024 в Париже, передают Vesti.kz.

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"На сегодняшний день в казахстанском боксе мы наблюдаем целый ряд проблем. Все это мы увидели по результатам Олимпиады в Париже. Основные причины этого — неправильная постановка тренировочного плана и отсутствие учебно-тренировочных сборов с командами.

Мы наметили перед собой большие планы. Необходимо уделять равное внимание юниорам, молодежи и национальной сборной. Затем нужно повысить значимость соревнований, проходящих в Казахстане, они должны проходить честно и справедливо, и соответствовать единой системе", - цитирует Сатжанова Olympic.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Напомним, мужская сборная Казахстана по боксу была представлена во всех семи весах на ОИ-2024. Но только Нурбек Оралбай поднялся на пьедестал почета, выиграв серебро в категории до 80 килограммов. Впоследствии наставник национальной команды Мырзагали Айтжанов был уволен со своего поста, на его место назначили Сатжанова.

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Сатжанов Кайрат Айтжанов Мырзагали Сборная Казахстана по боксу Бокс Олимпиада-2024
Медальный зачет

Медальный зачет
1   США США 40 44 42 126
2   Китай Китай 40 27 24 91
3   Япония Япония 20 12 13 45
4   Австралия Австралия 18 19 16 53
5   Франция Франция 16 26 22 64
43 Казахстан Казахстан 1 3 3 7
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