Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 08:15
 

Бибосынов сделал заявление об уходе из сборной Казахстана после отставки Айтжанова

  Комментарии ()

Поделиться
Бибосынов сделал заявление об уходе из сборной Казахстана после отставки Айтжанова ©Турар Казангапов

Боксер Сакен Бибосынов посредством соцсетей прокомментировал слухи о своем уходе из сборной Казахстана после отставки личного тренера Мырзагали Айтжанова, передают Vesti.kz.

Поделиться

Боксер Сакен Бибосынов посредством соцсетей прокомментировал слухи о своем уходе из сборной Казахстана после отставки личного тренера Мырзагали Айтжанова, передают Vesti.kz.

Продолжение
Камбэком обернулся исторический финал Юлии Путинцевой
Сегодня 08:31  
Бой с Головкиным: Опасный шаг для лучшего боксера мира?
Сегодня 08:57  
Гвардиола сравнил Холанда с Месси и Роналду
Сегодня 09:16  
Новый тренер назвал причины провала Казахстана в боксе на Олимпиаде
Сегодня 10:41  

"Боже упаси, в стране много разных людей. Что только не сделают, чтобы собрать аудиторию. Эти слова - лживая информация. Я не бросил бокс", - написал он в соцсетях.

Напомним, на Олимпийских играх в Париже Бибосынов дошел до четвертьфинала весовой категории до 51 килограмма, проиграв Хасанбою Дусматову из Узбекистана и оставшись без медали.

Мужская сборная Казахстана по боксу была представлена во всех семи весах. Однако только Нурбек Оралбай дошел до пьедестала почета в столице Франции, выиграв серебро в категории до 80 килограммов.

После ОИ-2024 Айтжанов покинул свой пост. На его место назначили Кайрата Сатжанова.

Бибосынов Сакен Сборная Казахстана по боксу Айтжанов Мырзагали Олимпиада-2024 Бокс Сатжанов Кайрат

Реклама

Живи спортом!