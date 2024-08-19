Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
WTA
Сегодня 08:31
 

Камбэком обернулся исторический финал Юлии Путинцевой

  Комментарии ()

Поделиться
Камбэком обернулся исторический финал Юлии Путинцевой ©ktf.kz

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в паре с канадкой Лейлой Фернандес проиграла в финале турнира категории WTA 1000 в Цинциннати (США), передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в паре с канадкой Лейлой Фернандес проиграла в финале турнира категории WTA 1000 в Цинциннати (США), передают Vesti.kz.

Продолжение
Чемпион мира из Казахстана победил титулованного узбекского боксера: видео
Сегодня 09:38  
Геннадию Головкину "дали" бой с Теренсом Кроуфордом
Сегодня 10:25  
Новый тренер назвал причины провала Казахстана в боксе на Олимпиаде
Сегодня 10:41  
В Узбекистане раскрыли секрет успеха боксеров на Олимпиаде-2024
Сегодня 10:57  

Решающий матч парного разряда они проводили с американкой Эйжой Мухаммад и новозеландкой Эрин Рутлифф и выиграли первый сет - 6:3. Однако затем проиграли со счетом 1:6, 4:10. Соперницы провели на корте 51 минуту.

Для Путинцевой это был первый финал "тысячника" в парном разряде.

Напомним, в одиночном разряде турнира в Цинциннати казахстанка дошла до 1/8 финала, проиграв испанке Паоле Бадосе. А перед этим Юлия сенсационно выбила из "тысячника" действующую чемпионку из США Кори Гауфф.

В Цинциннати также выступала первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина, но она неожиданно уступила в первом же матче.

Путинцева Юлия теннис США WTA

Реклама

Живи спортом!