В Узбекистане раскрыли секрет успеха боксеров на Олимпиаде-2024

Главный тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев прокомментировал успешное выступление своих подопечных на Олимпийских играх-2024, прошедших в Париже (Франция), передают Vesti.kz.

"В чем наш секрет? Я думаю, в сплоченности. Мы круглосуточно работали, каждый день. Для каждого пригласили тренера. Ошибаться нельзя было. Если в корне взять, то внимание сверху от президента идет. Все, что мы попросили, они для нас сделали. Не было такого, что чего-то не хватало.

А я создавал план, чтобы каждый тренер делал свою работу. Например, я говорю кубинцу: "Вечерняя тренировка на стадионе - это твоя работа", а тренеру по кардио говорю: "На утренней ты будешь". Каждый тренер работал от души: они сделали свою работу на высшем уровне. Я контролировал каждого из этих тренеров.

В ребятах я тоже был уверен: у нас ментальность, менталитет узбекский, обычаи - все сохранено. Мы все отдаем для родины, для родных, для семьи - у пацанов ничего не остается внутри, все отдают до последнего. Оставалось дело за подготовкой, но мы их так подготовили - я сам кайфовал, как работал, - сказала Киличев в интервью Youtube-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова".