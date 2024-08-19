Последний рубеж, или Чем опасен соперник "Астаны" по финалу квалификации Лиги конференций

Норвежский "Бранн" провел свой последний матч перед первой встречей с "Астаной" в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. Уже в четверг, 22 августа, команды встретятся на поле "Бранна". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, в какой форме соперники столичных подходят к важной битве.

Соперник у "Астаны" достаточно серьезный. В прошлом сезоне они финишировали вторыми в чемпионате Норвегии, а в текущей кампании они также идут вторыми. В отличие от предыдущих соперников "Астаны", норвежцы находятся в максимальном тонусе - сезон у них начался весной, как и в Казахстане.

С начала года "Бранн" провел 26 официальных матчей, в которых было одержано 14 побед при восьми ничьих и четырех поражениях. Сейчас у команды серия из восьми матчей без поражений. Последний раз "Бранн" проигрывал лидерам чемпионата из "Буде-Глимта" полтора месяца назад - 1:5. Но в той игре команда осталась в меньшинстве уже на десятой минуте.

В еврокубках у "Бранна" две победы и столько же ничьих в этой квалификации. Конечно, у "Астаны" статистика даже лучше - три победы и одна ничья, но своих соперников норвежцы проходили с определенным запасом, пусть легко и не было.

В домашних матчах команда переиграла и нидерландский "Гоу Эхед Иглс" (2:1), и шотландский "Сент-Миррен" (3:1). В этом сезоне дома "Бранн" проиграл лишь один матч из десяти, причем самый первый. В апреле они уступили в чемпионате "Фредрикстаду" - 0:2.

Но вчера "Бранн" отомстил как раз-таки этому сопернику, на выезде учинив разгром со счетом 4:0. Они владели мячом 62 процента времени и почти в два раза превзошли хозяев по количеству ударов - 13:7. Этим "красные" показали, что находятся в превосходной форме. В последних девяти домашних матчах у них семь побед и две ничьих.

Почти весь июнь в чемпионате Норвегии был перерыв. После него команда вернулась с целью продолжать погоню за "Буде-Глимтом" в чемпионате и успешно выступить в квалификации еврокубков.

Из игроков за этот отрезок сезона особо выделяются полузащитник Феликс Хорн Мюре, у которого в последних десяти матчах два гола и три ассиста. Стабильно раздает голевые передачи чилийский вингер Никлас Кастро (0+5 за выделенный отрезок).

Три мяча за последние несколько недель забили нападающие Бор Финне и Эуне Селланн Хеггебе. На них будет сделана основная ставка в играх с "Астаной".

Болельщики "Бранна" верят в свою команду перед предстоящими матчами с "Астаной". После вчерашней победы над "Фредрикстадом" они писали в соцсетях следующее:

Невероятно приятно победить и взять реванш! Это заряжает позитивом перед европейскими играми! Восхитительно... Надеюсь на победу уже в четверг. Хорошая разминка перед четвергом.

Отметим, что если первый матч пройдет 22 августа в Норвегии, то ответная встреча состоится 29 августа в Алматы.

Если у "Бранна" между играми с "Астаной" других матчей не будет, то у казахстанского клуба 25 августа состоится дерби с "Женисом" в Караганде. Сомнений в том, что в этой игре будет произведена ротация, практически нет. Так как главной задачей "Астаны" сейчас является выход в групповую стадию еврокубков.

Фото: ФК "Бранн"©️