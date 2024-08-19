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Вчера 14:06
 

Казахстанец или иностранец? Кто станет новым тренером "Ордабасы"

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Казахстанец или иностранец? Кто станет новым тренером "Ордабасы" ©ФК "Ордабасы"

"Ордабасы" после провального выступления в еврокубках расстался с белорусским тренером Александром Седневым и находится в поисках нового наставника. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто может занять вакантный пост.

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"Ордабасы" после провального выступления в еврокубках расстался с белорусским тренером Александром Седневым и находится в поисках нового наставника. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто может занять вакантный пост.

Расставание с Седневым было логичным, но кажется даже запоздалым шагом. Теперь клубу необходимо сохранить свое положение в чемпионате Казахстана, а именно защитить титул. И смена тренера может дать тот самый импульс команде в заключительной части сезона.

Но с точки зрения выбора кандидатов у "Ордабасы" есть определенные расхождения. В разных источниках сообщают об уже стартовавшей гонке за этот пост, ведь приход того или иного тренера - это рычаг, обеспечивающий степень влияния на всю жизнедеятельность команды.


В то же время в руководстве понимают и большой вес "раздевалки", у "Ордабасы очень возрастная команда, где есть немало авторитетных казахстанских игроков и легионеров. Пригласить местного, это значит сделать шаг в сторону казахстанского блока футболистов. Тоже самое, только в обратную сторону - если взять иностранца. Например, у шымкентцев есть часть украинских игроков, поэтому не исключено приглашение тренера как раз из Украины.

Среди местных тренеров сейчас в особом фокусе бывший капитан сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов. Он реальный кандидат на вакантный пост, но сомнения, сможет ли столь молодой специалист довести дело до чемпионства в столь непростой гонке, у руководства тоже присутствуют. Ранее всплывавшие фамилии Константина Горовенко и Али Алиева на данный момент не обсуждаются.

Вероятно, в ближайшее время могут возникнуть и другие кандидаты среди иностранцев из западной Европы. "Ордабасы" предстоит сделать важный выбор, ведь можно либо окончательно завалить сезон, либо вписать себя в историю, дважды подряд став чемпионом страны.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 16 8 6 2 27-15 30
3 Ордабасы 14 8 5 1 24-11 29
4 Елимай 16 6 7 3 25-20 25
5 Тобол 14 6 4 4 20-14 22
6 Кайсар 15 5 6 4 16-18 21
7 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
8 Кызылжар 16 5 4 7 16-15 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 16 4 6 6 14-20 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 15 2 2 11 7-27 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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