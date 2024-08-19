Казахстанец или иностранец? Кто станет новым тренером "Ордабасы"
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"Ордабасы" после провального выступления в еврокубках расстался с белорусским тренером Александром Седневым и находится в поисках нового наставника. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто может занять вакантный пост.
"Ордабасы" после провального выступления в еврокубках расстался с белорусским тренером Александром Седневым и находится в поисках нового наставника. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто может занять вакантный пост.
Расставание с Седневым было логичным, но кажется даже запоздалым шагом. Теперь клубу необходимо сохранить свое положение в чемпионате Казахстана, а именно защитить титул. И смена тренера может дать тот самый импульс команде в заключительной части сезона.
Но с точки зрения выбора кандидатов у "Ордабасы" есть определенные расхождения. В разных источниках сообщают об уже стартовавшей гонке за этот пост, ведь приход того или иного тренера - это рычаг, обеспечивающий степень влияния на всю жизнедеятельность команды.
В то же время в руководстве понимают и большой вес "раздевалки", у "Ордабасы очень возрастная команда, где есть немало авторитетных казахстанских игроков и легионеров. Пригласить местного, это значит сделать шаг в сторону казахстанского блока футболистов. Тоже самое, только в обратную сторону - если взять иностранца. Например, у шымкентцев есть часть украинских игроков, поэтому не исключено приглашение тренера как раз из Украины.
Среди местных тренеров сейчас в особом фокусе бывший капитан сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов. Он реальный кандидат на вакантный пост, но сомнения, сможет ли столь молодой специалист довести дело до чемпионства в столь непростой гонке, у руководства тоже присутствуют. Ранее всплывавшие фамилии Константина Горовенко и Али Алиева на данный момент не обсуждаются.
Вероятно, в ближайшее время могут возникнуть и другие кандидаты среди иностранцев из западной Европы. "Ордабасы" предстоит сделать важный выбор, ведь можно либо окончательно завалить сезон, либо вписать себя в историю, дважды подряд став чемпионом страны.
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Кайрат
|16
|9
|4
|3
|25-13
|31
|2
|Актобе
|16
|8
|6
|2
|27-15
|30
|3
|Ордабасы
|14
|8
|5
|1
|24-11
|29
|4
|Елимай
|16
|6
|7
|3
|25-20
|25
|5
|Тобол
|14
|6
|4
|4
|20-14
|22
|6
|Кайсар
|15
|5
|6
|4
|16-18
|21
|7
|Атырау
|14
|4
|7
|3
|14-10
|19
|8
|Кызылжар
|16
|5
|4
|7
|16-15
|19
|9
|Астана
|13
|5
|3
|5
|14-12
|18
|10
|Жетысу
|16
|4
|6
|6
|14-20
|18
|11
|Туран
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|12
|Женис
|15
|2
|3
|10
|9-25
|9
|13
|Шахтер
|15
|2
|2
|11
|7-27
|8
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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