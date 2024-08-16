"Ордабасы" выступил с заявлением о новом тренере после провала в еврокубках
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Футбольный клуб "Ордабасы" из Шымкента принял отставку главного тренера Александра Седнева, передают Vesti.kz.
Футбольный клуб "Ордабасы" из Шымкента принял отставку главного тренера Александра Седнева, передают Vesti.kz.
Белорусский специалист решил покинуть команду после вылета из еврокубков.
"Клуб принял просьбу Александра Седнева об отставке с поста главного тренера.
Предстоящий матч с "Шахтером" станет для Александра Сергеевича последним в "Ордабасы".
Имя нового главного тренера станет известно в ближайшие дни", - говорится в заявлении "Ордабасы".
Напомним, "Ордабасы" вылетел из Лиги конференций на стадии третьего отборочного раунда, уступив по сумме двух игр армянскому "Пюнику". Еврокубковый сезон шымкентский клуб начинал в Лиге чемпионов, однако вылетел оттуда на стадии первого отборочного раунда после поражения от молдавского "Петрокуба" (0:0, 0:1). Во втором отборочном раунде Лиги конференций южане прошли люксембургский "Дифферданж" (0:1, 4:3, по пенальти - 4:3).
Седнев находился на своем посту с 2021 года. В прошлом сезоне он помог "Ордабасы" впервые в истории стать чемпионом страны. В Казахстане он также тренировал "Актобе", а на родине - "Рух", "Днепр" (Могилев), "Белшину", "Динамо" (Минск) и "Савит".
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Актобе
|15
|8
|5
|2
|26-14
|29
|2
|Кайрат
|15
|8
|4
|3
|24-13
|28
|3
|Ордабасы
|13
|7
|5
|1
|21-9
|26
|4
|Елимай
|15
|5
|7
|3
|19-20
|22
|5
|Кайсар
|14
|5
|5
|4
|15-17
|20
|6
|Атырау
|14
|4
|7
|3
|14-10
|19
|7
|Тобол
|13
|5
|4
|4
|17-14
|19
|8
|Кызылжар
|15
|5
|4
|6
|16-14
|19
|9
|Астана
|13
|5
|3
|5
|14-12
|18
|10
|Жетысу
|15
|4
|6
|5
|14-17
|18
|11
|Туран
|13
|3
|3
|7
|11-16
|12
|12
|Женис
|15
|2
|3
|10
|9-25
|9
|13
|Шахтер
|14
|2
|2
|10
|5-24
|8
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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