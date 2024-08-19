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Казахстан(футбол)
Вчера 16:42
 

В Алматы избили судью на футбольном матче (Видео)

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В Алматы избили судью на футбольном матче (Видео) ©Кадр из видео

В Алматы на матче любительской J-лиги в Алматы между командами "Пионер" и "Эрик-сон" (3:5) произошел инцидент, завершившийся нападением на арбитра, сообщают Vesti.kz.

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В Алматы на матче любительской J-лиги в Алматы между командами "Пионер" и "Эрик-сон" (3:5) произошел инцидент, завершившийся нападением на арбитра, сообщают Vesti.kz.

Причиной конфликта стала красная карточка.

На 79-й минуте игры форвард "Эрик-сона" Алмаз Казбек исполнил штрафной удар со своей половины поля в сторону ворот соперника. Его одноклубник Дэвид Олиса решил доиграть момент до конца и вступил в прессинг игрока "Пионера" Алибека Кабулова, который пытаясь блокировать Олису, упал на землю после толчка со стороны нападающего. После свистка защитник "Пионера" Алихан Тлеков подбежал к Олисе и толкнул уже его.

Арбитр попытался утихомирить игроков, но Тлеков отреагировал агрессивно. Позже, проходя мимо судьи, он показал ему неприличный жест, за что получил красную карточку и был удален с поля.

Инцидент не завершился на этом: футболисты окружили арбитра и начали избивать его прямо на трибунах. Сообщается, что арбитр, согласно медицинскому заключению, зафиксировал полученные побои, в том числе сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица и грудной клетки.

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