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Любительский бокс
Вчера 15:10
 

Двукратная чемпионка мира по боксу из Казахстана приняла решение о карьере

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Двукратная чемпионка мира по боксу из Казахстана приняла решение о карьере ©Турар Казангапов

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2024 в Париже Назым Кызайбай рассказала, что не собирается завершать карьеру, так как хочет войти в историю, передают Vesti.kz

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Бронзовая призерка Олимпийских игр-2024 в Париже Назым Кызайбай рассказала, что не собирается завершать карьеру, так как хочет войти в историю, передают Vesti.kz

"Хочу стать трехкратной чемпионкой мира и войти в историю. У нас в боксе пока нет трехкратных чемпионов мира, по два раза чемпионами мира становились только я и Серик Сапиев. Еще у меня была мечта стать первой казашкой олимпийской чемпионкой, в Париже, к сожалению не получилось", - приводит ее слова  Sport+Qazaqstan.

От женской сборной Казахстана по боксу участвовали три человека на Олимпиаде и только Кызайбай выиграла бронзу в категории до 50 килограммов. А вот Карина Ибрагимова (до 57 килограммов) и Валентина Хальзова (до 75 килограммов) остались без наград.

Кызайбай выигрывала чемпионат мира в 2014 и 2016 годах, а также чемпионат Азии в 2021-м.

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