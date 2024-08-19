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Профи-бокс
Вчера 14:41
 

WBC принял решение по Джалолову после триумфа на Олимпиаде

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WBC принял решение по Джалолову после триумфа на Олимпиаде ©olympic.uz

Супертяжеловес из Узбекистана Баходир Джалолов (14-0, 14 КО) узнал свое место в обновленном рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC), передают Vesti.kz.

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Супертяжеловес из Узбекистана Баходир Джалолов (14-0, 14 КО) узнал свое место в обновленном рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC), передают Vesti.kz.

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В этом месяце узбекский боксер поднялся с девятой на шестую строчку. Лидерство в рейтинге удерживает британец Тайсон Фьюри, а чемпионом организации является украинец Александр Усик.

Напомним, Джалолов успешно выступил на Олимпийских играх-2024, которые прошли в Париже (Франция). Ему удалось стать двукратным олимпийским чемпионом (ранее он добивался успеха на Играх в Токио-2020). После Парижа Баходир объявил о завершении любительской карьеры и полноценном переходе в профи.

Баходир Джалолов узнал плохие новости после второго олимпийского золота

В последний раз Джалолов выходил на профи-ринг в ноябре прошлого года, когда в Ташкенте (Узбекистан) в первом раунде нокаутировал Криса Томпсона из ЮАР.

На его счету 14 проведенных боев, которые завершились досрочными победами.

Профессиональный бокс Олимпиада-2024 Узбекистан

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