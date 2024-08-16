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Профи-бокс
Вчера 10:13
 

Баходир Джалолов узнал плохие новости после второго олимпийского золота

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Баходир Джалолов узнал плохие новости после второго олимпийского золота ©Olympic.uz

Представлен новый рейтинг супертяжелого веса по версии Международной боксерской федерации (IBF), сообщают Vesti.kz.

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Представлен новый рейтинг супертяжелого веса по версии Международной боксерской федерации (IBF), сообщают Vesti.kz.

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Боксер из Узбекистана Баходир Джалолов, представленный в этом дивизионе покинул топ-15 рейтинга. В прежней версии он занимал 13 место.

Обладателем пояса в этом весе является англичанин Даниэль Дюбуа, а наивысшую позицию, которая является претендентской занимает другой британец Энтони Джошуа, занимающий третье место.

Джалолов на прошедшей Олимпиаде в Париже стал обладателем золотой медали. Ранее боксер из Узбекистана побеждал на Олимпиаде в Токио.

На профи-ринге Джалолов провел 14 поединков и все их выиграл досрочно.

Узбекистан IBF Профессиональный бокс

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