Баходир Джалолов узнал плохие новости после второго олимпийского золота
Представлен новый рейтинг супертяжелого веса по версии Международной боксерской федерации (IBF), сообщают Vesti.kz.
Представлен новый рейтинг супертяжелого веса по версии Международной боксерской федерации (IBF), сообщают Vesti.kz.
Боксер из Узбекистана Баходир Джалолов, представленный в этом дивизионе покинул топ-15 рейтинга. В прежней версии он занимал 13 место.
Обладателем пояса в этом весе является англичанин Даниэль Дюбуа, а наивысшую позицию, которая является претендентской занимает другой британец Энтони Джошуа, занимающий третье место.
Джалолов на прошедшей Олимпиаде в Париже стал обладателем золотой медали. Ранее боксер из Узбекистана побеждал на Олимпиаде в Токио.
На профи-ринге Джалолов провел 14 поединков и все их выиграл досрочно.
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