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Олимпиада-2024
Вчера 13:00
 

"Она выше и руки длиннее". Кызайбай сделала признание о скандальной боксерше

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"Она выше и руки длиннее". Кызайбай сделала признание о скандальной боксерше ©Турар Казангапов

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай, завоевавшая бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже в интервью Tengri Sport рассказала об отношении к соперницам, которых заподозрили в повышенном тестостероне, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанская боксерша Назым Кызайбай, завоевавшая бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже в интервью Tengri Sport рассказала об отношении к соперницам, которых заподозрили в повышенном тестостероне, сообщают Vesti.kz.

Представительницы Алжира и Тайваня Иман Хелиф и Линь Юйтин выиграли золотые медали Олимпийских игр в Париже. На чемпионате мира в 2023 году их отстранили от соревнований из-за проваленного гендерного теста.

"У нас в боксе и в единоборствах бывают девушки короткостриженные, со здоровыми мышцами. Даже взять алжирку, может быть, она просто похожа на мужчину из-за стрижки и раскачанных мышц.

С другой стороны, когда у тебя есть это с рождения - гены, повышенный тестостерон или мужские хромосомы... Она так родилась и в этом не виновата, но, я думаю, было бы лучше, если бы был какой-то норматив. Например, если уровень тестостерона повышен, то лучше не допускать их.

Я думаю, что эта история пошла Хелиф в плюс. Вначале, конечно, ей было плохо, но зато сейчас весь мир ее знает", - считает Назым Кызайбай.

По словам казахстанки, каждая боксерша работала в спаррингах с мужчинами и может отличить женские удары от мужских.

"Эти девочки были и раньше, мы их видели. Нельзя сказать, что они все время выигрывали. Иман Хелиф на чемпионате мира стала второй, до этого тоже были турниры, где она проигрывала. И тогда, когда она проиграла, никто не возникал.

С таиландкой я лично боксировала еще в весе до 51 килограмма. На Азиатских играх в 2019-м от нее не было ощущения мужского. Я даже первый раунд 5:0 выиграла, но в итоге 3:2 уступила, потому что она выше и руки длиннее", - заявила Назым в интервью Tengri Sport.

Отметим, что Кызайбай дошла до полуфинала Олимпийских игр в Париже, где уступила представительнице Китая Ю У.

Кызайбай Назым Алжир Тайвань Олимпиада-2024 Бокс
Медальный зачет

Медальный зачет
1   США США 40 44 42 126
2   Китай Китай 40 27 24 91
3   Япония Япония 20 12 13 45
4   Австралия Австралия 18 19 16 53
5   Франция Франция 16 26 22 64
43 Казахстан Казахстан 1 3 3 7
Медальный зачет
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