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Вчера 12:46
 

Зайнутдинов получил предложение от нового клуба. Известен его ответ

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Зайнутдинов получил предложение от нового клуба. Известен его ответ ©bjk.com

Полузащитник сборной Казахстана и стамбульского "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов получил предложение о переходе от московского "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Полузащитник сборной Казахстана и стамбульского "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов получил предложение о переходе от московского "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Динамовцы" выходили на нынешнего главного тренера "Ахмата" Магомеда Адиева, ранее работавшего в сборной Казахстана, для получения соответствующей информации. Сам 26-летний Зайнутдинов скептически отнесся к варианту перехода в "Динамо" и отказался вести переговоры.

Ранее Зайнутдинов не захотел переходить в санкт-петербургский "Зенит", который сделал официальное предложение "Бешикташу". Российский клуб предлагал "орлам" 5,5 миллиона евро за трансфер.

Бактиер Зайнутдинов выступает за "Бешикташ" с лета прошлого года. В минувшем сезоне казахстанский футболист провел 37 матчей и забил один гол. Контракт Зайнутдинова со стамбульцами рассчитан до 30 июня 2027 года.

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