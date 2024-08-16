Минус Оразов и "Ордабасы". А кто из Казахстана остался в еврокубках?

Два отечественных клуба и два казахстанских легионера могли пробиться в решающую стадию квалификации еврокубков. Но в итоге в раунде плей-офф будут представлены одна команда и один футболист, выступающий за клуб из другой страны. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, когда и с кем они сыграют за выход в групповой этап.

В третьем квалификационном раунде Лиги конференций играли два казахстанских клуба. "Астана" более чем уверенно прошла румынский "Корвинул" - 8:2 (2:1, 6:1), а вот "Ордабасы" не смог поддержать победное настроение и был выбит армянским "Пюником" - 0:2 (0:1, 0:1).

Также на этой стадии играл датский "Силькеборг", за который выступает полузащитник Рамазан Оразов. Он провел все 120 минут в ответном матче с бельгийским "Гентом", но команда не смогла пройти дальше - 4:5 (2:2, 2:3). Его клуб завершил свои выступления в еврокубках.

Теперь впереди решающая стадия - раунд плей-офф квалификации. Командам осталось выиграть одно противостояние, чтобы оказаться в групповой стадии. "Астана" сыграет с норвежским "Бранном", который прошел шотландский "Сент-Миррен" - 4:2 (1:1, 3:1).

22 августа матч между серебряными призерами последнего сезона чемпионатов Норвегии и Казахстана пройдет на поле "Бранна", а 29 августа команды встретятся уже в Алматы.

А в раунде плей-офф Лиги Европы с финальной стадии квалификации путь начнет турецкий "Бешикташ" , чьим игроком является казахстанец Бахтиер Зайнутдинов . Соперником стамбульцев станет швейцарский, который в предыдущем раунде прошел сербский- 3:2 (1:0, 2:2).

В прошлом году эти команды играли друг с другом в групповой стадии Лиги конференций. Причем оба коллектива набрали по четыре очка и заняли последние места в квартете. В октябре "Бешикташ" на своем поле, ведя 2:0 к 80-й минуте, выдал ужасающую концовку, проиграв 2:3 в меньшинстве. После этой игры в стане стамбульцев началась тренерская чехарда, пост покинул первый тренер Зайнутдинова в клубе Шенол Гюнеш. В той встрече Бахтиер появился на поле на 77-й минуте, заменив автора дубля Венсана Абубакара.

А уже в декабре, в заключительном шестом туре, "Бешикташ" одержал единственную победу в группе как раз в гостях против "Лугано". В той встрече Зайнутдинов провел на поле все 90 минут и помог команде добыть сухую победу - 2:0. Поэтому это будет противостояние между хорошими знакомыми, ведь меньше чем за год составы изменились не так уж и сильно.

22 августа команды встретятся в Швейцарии, а 29 числа решат все вопросы уже в Турции. Будем надеяться, что Бахтиер, пропускающий старт сезона из-за травмы, сможет сыграть в важных матчах за выход в группу.

Таким образом, из казахстанцев и местных клубов в группу еврокубков могут пробиться только Зайнутдинов и столичная "Астана". Причем Бахтиер в составе "Бешикташа" уже гарантированно сыграет в группе. Если они пройдут "Лугано", то будут представлены в квартете Лиги Европы, а если проиграют швейцарцам, то второй год подряд станут участниками группового этапа Лиги конференций.

"Астана" в седьмой раз в истории может сыграть в группе еврокубковых турниров и во второй раз именно в Лиге конференций. Зайнутдинов же может сыграть в осенней части континентальных турниров в четвертый раз - ранее он играл в группе с "Астаной" (Лига Европы 2018/19), московским ЦСКА (Лига Европы 2020/21) и "Бешикташем" (Лига конференций 2023/24).

Фото: ФК "Силькеборг"©️