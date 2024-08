Жанибек Алимханулы сделал заявление о следующем бое

Чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) опубликовал пост у себя в соцсетях, передают Vesti.kz.

Looking forward to the next fight date. You will see another Janibek. @BobArum @trboxing @KlimasBoxing @Turki_alalshikh