"Нокаутировала действующую чемпионку". Путинцевой восхитились после сенсации в США

Популярный Х-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал сенсационную победу казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой (№33) над второй ракеткой мира из США Кори Гауфф на стадии 1/16 финала турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США), передают Vesti.kz.

Громкой сенсацией обернулся матч казахстанки со второй ракеткой мира

"Путинцева победила Гауфф 6-4, 2-6, 6-4 в Цинциннати.

Проигрывая 2-4 в третьем сете.

Юлия нокаутирует действующую чемпионку.

Теперь она обыграла и первую, и вторую ракетку мира в этом году.

Третья победа над топ-10 в 2024 году.

Выиграла 10 из последних 11 матчей.

Она превращает этот сезон в незабываемый", - пишет источник.