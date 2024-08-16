"Нокаутировала действующую чемпионку". Путинцевой восхитились после сенсации в США
Популярный Х-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал сенсационную победу казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой (№33) над второй ракеткой мира из США Кори Гауфф на стадии 1/16 финала турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США), передают Vesti.kz.
Популярный Х-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал сенсационную победу казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой (№33) над второй ракеткой мира из США Кори Гауфф на стадии 1/16 финала турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США), передают Vesti.kz.
Громкой сенсацией обернулся матч казахстанки со второй ракеткой мира
"Путинцева победила Гауфф 6-4, 2-6, 6-4 в Цинциннати.
Проигрывая 2-4 в третьем сете.
Юлия нокаутирует действующую чемпионку.
Теперь она обыграла и первую, и вторую ракетку мира в этом году.
Третья победа над топ-10 в 2024 году.
Выиграла 10 из последних 11 матчей.
Она превращает этот сезон в незабываемый", - пишет источник.
Следующую игру Путинцева проведет в ночь на 17 августа против испанки Паулы Бадосы (№37).
Напомним, что на этом турнире также выступала другая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4), но она неожиданно проиграла в первом же матче.
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