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Мировой футбол
Вчера 10:35
 

Стало известно, когда Криштиану Роналду завершит карьеру

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Стало известно, когда Криштиану Роналду завершит карьеру ©x.com/AlNassrFC

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о том, когда его бывший одноклубник форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду может завершить карьеру, сообщают Vesti.kz. Сейчас португальцу 39 лет.

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Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о том, когда его бывший одноклубник форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду может завершить карьеру, сообщают Vesti.kz. Сейчас португальцу 39 лет.

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"Я не могу раскрывать слишком много, но я немного поработал с Роналду и видел его за кулисами. Он будет играть столько, сколько захочет. Посмотрим, но я думаю, что он будет играть еще минимум три года", - сказал Фердинанд в эфире подкаста Rio Reacts.

Роналду выступает за саудовский клуб с 2023 года. Его официальный контракт истекает в следующем году, но сообщалось, что Криштиану продлит его еще на сезон.

В его карьере также были: "Спортинг" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Реал" (Испания) и "Ювентус" (Италия).

За сборную Португалии он выступает с 2003 года, сыграв 212 матчей и забив 130 голов. 

Роналду Криштиану Саудовская Аравия Манчестер Юнайтед Футбол

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