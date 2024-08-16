Назым Кызайбай рассказала о работе в поле и трудном детстве

Бронзовый призер Олимпийских игр в Париже Назым Кызайбай в интервью Tengri Sport рассказала о первых заработках в детстве, сообщают Vesti.kz.

Боксерша из Казахстана получит 75 тысяч долларов в качестве приза за бронзу Олимпиады в Париже. В детстве семья Назым Кызайбай не всегда имела возможность потратить даже 3,5 тысячи тенге.

"С 2002 по 2015 год мы жили в Жетыгене (Алматинская область). Хоть я родилась и живу в Алматы, часто езжу туда, потому что моя сестренка там живет. В 4-5-м классе я очень сильно захотела велосипед, и как раз один из знакомых продавал свой велик.

В то время 3,5 тысячи тенге - это были деньги. Мы многодетная семья, и это была огромная сумма для нас. Папа мне дал деньги, чтобы я купила велосипед, но потом мама забрала: лучше продукты купим домой. Я обиделась и решила: сама заработаю.

На следующий день проснулась где-то в 5:30 и пошла в поле, чтобы меня кто-то нанял работать. Я долго ждала, часа 4-5, но меня никто не брал.

Потом одна тетенька пришла и говорит: "Огурцы умеешь собирать?" Я говорю: "Да, все могу". Мы договаривались, что она мне даст полторы тысячи или тысячу тенге. Я собрала 7-8 мешков, но она мне недодала, заплатила 700 тенге или 500.

Я ничего не могла сказать, взяла то, что дали, и ушла. Сколько же нужно так работать, чтобы на велосипед накопить? У меня даже желание пропало. Пошла, купила себе мороженое, остальные деньги маме отдала", - рассказала Назым в интервью Tengri Sport.