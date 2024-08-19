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Олимпиада-2024
Вчера 14:56
 

Вслед за Джалоловым: кто из боксеров Узбекистана пойдет в профи после Олимпиады-2024

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Вслед за Джалоловым: кто из боксеров Узбекистана пойдет в профи после Олимпиады-2024 ©instagram.com/boxinguzbekistan_official

Главный тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев рассказал, кто из его подопечных передейдет в профессионалы после успешного выступления на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция), передают Vesti.kz.

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Главный тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев рассказал, кто из его подопечных передейдет в профессионалы после успешного выступления на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция), передают Vesti.kz.

- Кого из нынешней сборной мы уже больше не увидим на любительском ринге? Джалолов уходит... Может быть, кто-то еще?

- Джалолов сто процентов уходит. Да, много кто сейчас думает, что надо делать, какие планы... Муллажонов тоже в профессионалы уходит. Он говорит, что в любителях тоже будет, но в основном будет в тяжелых весах выступать в профессионалах. Руслана Абдуллаева мы тоже хотим в профессионалы. А Хасанбой - любитель, он очень дисциплинированный, послушный, сдержанный, умный. Абдумалик Халоков тоже в профессионалы хочет, но там пока "50 на 50". Он будет в профессионалах, но, если надо будет, придет и поможет на любительских турнирах. Остальные - молодые, - сказал Киличев в интервью Youtube-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова".

Ранее тренер раскрыл секрет успеха узбекских боксеров на Олимпиаде-2024.

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Напомним, в Париже подопечные Киличева завоевали пять золотых медалей. Чемпионами стали Хасанбой Дусматов (до 51 килограмма), Абдумалик Халоков (57), Асадхуджа Муйдинхуджаев (71), Лазизбек Муллажонов (92) и Баходир Джалолов (92+).

При этом Дусматов и Джалолов стали двукратными олимпийскими чемпионами. После Игр в Париже Баходир объявил о завершении любительской карьеры: супертяж намерен сосредоточиться на профи-ринге, где он имеет рекорд 14-0.

Сколько боксеры из Узбекистана заработали за 5 золотых на Олимпиаде-2024

Узбекистан Олимпиада-2024 Бокс
Медальный зачет

Медальный зачет
1   США США 40 44 42 126
2   Китай Китай 40 27 24 91
3   Япония Япония 20 12 13 45
4   Австралия Австралия 18 19 16 53
5   Франция Франция 16 26 22 64
43 Казахстан Казахстан 1 3 3 7
Медальный зачет
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