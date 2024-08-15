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Олимпиада-2024
15 августа 17:04
 

Боксеров Узбекистана разоблачили после триумфа на Олимпиаде-2024

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Боксеров Узбекистана разоблачили после триумфа на Олимпиаде-2024 ©instagram.com/boxinguzbekistan_official

Авторы популярных YouTube-каналов о боксе поделились мнением по поводу триумфа сборной Узбекистана на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция), передают Vesti.kz.

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Авторы популярных YouTube-каналов о боксе поделились мнением по поводу триумфа сборной Узбекистана на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция), передают Vesti.kz.

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На Олимпиаде узбекские боксеры завоевали пять золотых медалей. Чемпионами стали Хасанбой Дусматов (до 51 килограмма), Абдумалик Халоков (57), Асадхуджи Муйдинхуджаев (71), Лазизбек Муллажонов (92) и Баходир Джалолов (92+).

"Узбекистан с отрывом занял первое место - пять золотых медалей. Вопрос: это боксеры из Узбекистана так хорошо бились или просто остальные были не такие сильные? Не знаю, мне не показалось, что они какие-то сверхтерминаторы. Просто у каждого добротный, качественный бокс", - говорит автор YouTube-канала "Лаборатория бокса".

При этом Дусматов и Джалолов стали двукратными олимпийскими чемпионами.

"А я, когда увидел пять золотых медалей из семи возможных, просто был в шоке. Вау! Как вообще? Я думаю, они сотворили историю", - считает автор из "Студии бокса Виктора Ялымова".

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Для сравнения, мужская сборная Казахстана была представлена в Париже в семи весовых категориях, но только один боксер завоевал медаль - Нурбек Оралбай стал серебряным призером.

Накануне главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов и еще 10 специалистов были уволены. Подробности - тут.

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Узбекистан Олимпиада-2024 Бокс
Медальный зачет

Медальный зачет
1   США США 40 44 42 126
2   Китай Китай 40 27 24 91
3   Япония Япония 20 12 13 45
4   Австралия Австралия 18 19 16 53
5   Франция Франция 16 26 22 64
43 Казахстан Казахстан 1 3 3 7
Медальный зачет
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