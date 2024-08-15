Алип уйдет из "Зенита"? У казахстанца к травме добавилась новая проблема

Новый сезон обещает стать непростым для казахстанского защитника Нуралы Алипа. На старте новой кампании защитник санкт-петербургского "Зенита" получил травму, а еще усилилась конкуренция среди игроков его позиции. Корреспондент Vesti.kz разобрался в этом детально.

В начале нового сезона Алип просидел два матча на скамейке запасных в рамках РПЛ, отыграл целиком кубковую встречу с "Факелом" (3:0), а еще вышел на замену в триумфальной игре за Суперкубок России против "Краснодара" (4:2).

4 августа стало известно, что Алип получил травму ноги на тренировке и вылетел из строя на две-три недели. Спустя несколько дней появилась и хорошая новость - 24-летний защитник продлил контракт с "Зенитом" до лета 2028-го.

Алип сделал заявление после продления контракта с "Зенитом"

С одной стороны, пролонгирование договора - это показатель того, что "Зенит" рассчитывает на Алипа. С другой стороны, это, возможно, ход перед тем, чтобы отдать казахстанца в аренду. А о временной смене обстановки речь идти вполне может, так как конкуренция в центре обороны в Санкт-Петербурге теперь очень плотная.

К имевшимся к составе бразильцам Нино и Родригао, сербу Страхинье Эраковичу и россиянину Дмитрию Чистякову прибавился 24-летний словенец Ваня Дркушич. Он достаточно молод, уже два с половиной года играет в России (выступал за "Сочи"), а на минувшем Евро-2024 провел четыре игры без замен, в том числе 120 минут против сборной Португалии в 1/8 финала.

По трансферной стоимости Алип (3 миллиона) опережает только Чистякова (1,8), но уступает Эраковичу и Нино (оба - по 10), Родригао (5) и Дркушича (3,5). Теперь есть риск, что основная конкуренция за два места в основу будет вестись между Нино, Эраковичем и Дркушичем, а Родригао, Алип и Чистяков останутся на вторичных ролях и будут получать шансы при ротации.

Вряд ли такие перспективы могут радовать Алипа, который всегда рвется на поле и хочет играть. Но текущая травма и пропуск стартового отрезка сезона лишь добавляют проблем. Пока казахстанец вернется в строй, даже новичок Дркушич успеет полностью освоиться в команде, и шансов на игровое время у него будет все меньше.

С другой стороны, Нуралы не привыкать быть на вторых ролях в "Зените". Но вряд ли каждый сезон защитник относится к этому вопросу одинаково. Если в первом сезоне он только адаптировался к новым реалиям, а в прошлом году столкнулся с серьезной конкуренцией и был готов быть нерегулярным игроком, то сейчас наверняка планировал доказать тренерскому штабу, что заслуживает быть в старте. Но вместо этого Алип остался вне игры из-за травмы и получил дополнительного конкурента, который сейчас на хорошем счету.

Еще ситуация осложняется тем, что пока никакие перемены "Зениту" не требуются в целом. Команда выиграла все семь матчей в трех внутренних турнирах с общим счетом 22:2. Команда не пропускает в обороне шесть игр кряду, позволив забить себе только "Краснодару" в игре за Суперкубок (4:2). Следовательно, в защите никаких провалов у "Зенита" сейчас нет и близко, а приход Дркушича ее лишь усилит.

Ближайшие месяцы покажут, справится ли Алип с новым уровнем конкуренции, или же останется в тени чуть более звездных исполнителей. Но пока на бумаге задача казахстанца выглядит очень и очень сложной.

Следующая игра питерцев состоится в воскресенье, 18 августа. Команда в гостях сыграет с подмосковными "Химками" в пятом туре РПЛ. Ожидается, что Алип вернется в строй либо в этой игре, либо в следующие выходные, когда команду ждет домашнее противостояние со "Спартаком". Но, опять же, маловероятно, что при включении в заявку казахстанец сразу же выйдет на поле.

Фото: ФК "Зенит"©️