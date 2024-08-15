"Нурик ничем не хуже защитников "МЮ". Самородов - о перспективах Алипа в АПЛ
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Нападающий "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Максим Самородов высказался о перспективах защитника "Зенита" Нуралы Алипа заиграть в Европе, передают Vesti.kz.
Нападающий "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Максим Самородов высказался о перспективах защитника "Зенита" Нуралы Алипа заиграть в Европе, передают Vesti.kz.
- Еще один лидер сборной Казахстана - Нуралы Алип. Много писали про интерес к нему того же "Реала", ПСЖ, "МЮ". Как думаешь, реально ему выйти на такой уровень?
- Мы с ним общались на эту тему. Он точно так же все читал, но ничего не знает. Однако я думаю, что он мог бы куда-то уехать. "Зенит" все-таки на слуху даже без еврокубков. Тут за всеми следят. Если кто-то нужен, будут следить скауты. К тому же это чемпион России шести последних лет. Почему нет? Думаю, что Нурик ничем не хуже защитников "Манчестер Юнайтед". Реально, это не лесть, я говорю искренне, - приводит слова Максима "Чемпионат".
Ранее Самородов сравнил финансовые возможности "Зенита" с лучшими клубами Казахстана, назвал главную причину перехода в "Ахмат", рассказал об интересе других клубов, а также сделал заявление о переходе в "Реал" и главной звезде сборной Казахстана.
Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|2
|Динамо М
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|3
|Локомотив М
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|4
|Спартак М
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|5
|ЦСКА М
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|6
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|7
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|8
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|9
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|11
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|12
|Акрон Тл
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|13
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|14
|Крылья Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
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