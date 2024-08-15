"Нурик ничем не хуже защитников "МЮ". Самородов - о перспективах Алипа в АПЛ

Нападающий "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Максим Самородов высказался о перспективах защитника "Зенита" Нуралы Алипа заиграть в Европе, передают Vesti.kz.

- Еще один лидер сборной Казахстана - Нуралы Алип. Много писали про интерес к нему того же "Реала", ПСЖ, "МЮ". Как думаешь, реально ему выйти на такой уровень?

- Мы с ним общались на эту тему. Он точно так же все читал, но ничего не знает. Однако я думаю, что он мог бы куда-то уехать. "Зенит" все-таки на слуху даже без еврокубков. Тут за всеми следят. Если кто-то нужен, будут следить скауты. К тому же это чемпион России шести последних лет. Почему нет? Думаю, что Нурик ничем не хуже защитников "Манчестер Юнайтед". Реально, это не лесть, я говорю искренне, - приводит слова Максима "Чемпионат".