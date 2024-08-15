Самородов отказал бывшему клубу Куата. Еще был интерес от 3-кратного чемпиона
Поделиться
Нападающий сборной Казахстана по футболу Максим Самородов в интервью "Чемпионату" рассказал, какие еще клубы им интересовались до перехода в "Ахмат", передают Vesti.kz.
Нападающий сборной Казахстана по футболу Максим Самородов в интервью "Чемпионату" рассказал, какие еще клубы им интересовались до перехода в "Ахмат", передают Vesti.kz.
В грозненский клуб он перешел из "Актобе" 6 августа, подписав контракт до 2028 года.
- Кроме "Ахмата", были другие варианты для продолжения карьеры? Все-таки ты хорошо выступил в отборе на Евро.
- Конкретики не было. Кроме Магомеда Мусаевича, еще звал "Оренбург", но я выбрал "Ахмат". В остальном знал ровно столько же, сколько и вы. Что-то писали в интернете.
- Как раз читали про интерес австрийского "Штурма" и московского "Локомотива".
- С "Локомотивом" (3-кратный чемпион России) действительно были какие-то разговоры, но до конкретики не доходило. Про "Штурм" видел только в интернете.
Напомним, что в начале 2020 года "Оренбург" подписал казахстанского футболиста Исламбека Куата, но уже в сентябре того же года он покинул российский клуб, не сумев закрепиться в его составе. Сейчас он защищает цвета "Астаны".
Ранее Самородов сравнил финансовые возможности "Зенита" с лучшими клубами Казахстана, а также рассказал, кто сыграл ключевую роль в его переходе в "Ахмат".
Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|2
|Динамо М
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|3
|Локомотив М
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|4
|Спартак М
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|5
|ЦСКА М
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|6
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|7
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|8
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|9
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|11
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|12
|Акрон Тл
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|13
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|14
|Крылья Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
Реклама