Определены финансовые возможности "Зенита" с лучшими клубами Казахстана

Новичок грозненского "Ахмата" Максим Самородов сравнил уровень чемпионатов России и Казахстана, передают Vesti.kz.

- А в России ты уже был до приезда в "Ахмат"?

- Только проездом: пересадки, еще что-то. На сборы улетали через Москву. А чтобы долгое время находиться в России, такого не было.

- То есть пока у тебя недостаточно впечатлений для сравнения Казахстана с Россией?

- Да, страны пока сравнивать не могу. Но уже после одного сыгранного матча могу сравнить чемпионаты. В России футбол намного интенсивнее, быстрее, игроки сильнее, чем в Казахстане. Физически и тактически уровень серьезнее здесь.

- Разница в классе между лучшими российскими и казахскими командами большая? Если сравнивать "Кайрат", "Астану" или "Актобе" с тем же "Зенитом".

- Конечно, уровень "Зенита" намного выше. Но тут роль играют и финансовые возможности. Сами знаете, какие они у "Зенита" (улыбается). Так что тут вообще сравнивать нельзя. Но в Казахстан тоже приезжают неплохие игроки, в том числе легионеры.

Самородов - воспитанник "Актобе". В "Ахмат" перешел из родного клуба 6 августа, подписав контракт 30 июня 2028 года. Сумма сделки составила 1 миллион евро (данные Transfermarkt).