Определены финансовые возможности "Зенита" с лучшими клубами Казахстана
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Новичок грозненского "Ахмата" Максим Самородов сравнил уровень чемпионатов России и Казахстана, передают Vesti.kz.
Новичок грозненского "Ахмата" Максим Самородов сравнил уровень чемпионатов России и Казахстана, передают Vesti.kz.
- А в России ты уже был до приезда в "Ахмат"?
- Только проездом: пересадки, еще что-то. На сборы улетали через Москву. А чтобы долгое время находиться в России, такого не было.
- То есть пока у тебя недостаточно впечатлений для сравнения Казахстана с Россией?
- Да, страны пока сравнивать не могу. Но уже после одного сыгранного матча могу сравнить чемпионаты. В России футбол намного интенсивнее, быстрее, игроки сильнее, чем в Казахстане. Физически и тактически уровень серьезнее здесь.
- Разница в классе между лучшими российскими и казахскими командами большая? Если сравнивать "Кайрат", "Астану" или "Актобе" с тем же "Зенитом".
- Конечно, уровень "Зенита" намного выше. Но тут роль играют и финансовые возможности. Сами знаете, какие они у "Зенита" (улыбается). Так что тут вообще сравнивать нельзя. Но в Казахстан тоже приезжают неплохие игроки, в том числе легионеры.
Самородов - воспитанник "Актобе". В "Ахмат" перешел из родного клуба 6 августа, подписав контракт 30 июня 2028 года. Сумма сделки составила 1 миллион евро (данные Transfermarkt).
Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|2
|Динамо М
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|3
|Локомотив М
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|4
|Спартак М
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|5
|ЦСКА М
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|6
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|7
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|8
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|9
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|11
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|12
|Акрон Тл
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|13
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|14
|Крылья Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
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