Самородов назвал главную причину перехода в зарубежный клуб

Нападающий сборной Казахстана по футболу Максим Самородов в интервью "Чемпионату" объяснил, почему его выбор пал на грозненский "Ахмат", в который он перешел 6 августа и подписал контракт до 2028 года, передают Vesti.kz.

- В "Ахмате" говорят, что ключевую роль в твоем переходе сыграл Магомед Адиев. Так и было?

- Конечно, иначе и быть не может. Магомед Мусаевич позвонил мне лично, сказал, что хочет видеть в команде, что мне нужно двигаться и сделать шаг вперед. Я с ним полностью согласился, поэтому и перешел.

- Его слов было достаточно для положительного ответа?

- Я долго не думал. Мне даже партнеры по "Актобе" говорили: лучше сейчас уходить, потому что в противном случае могу застрять. Советовали куда-то уезжать и развиваться, выходить из зоны комфорта. Они правы: это необходимо для того, чтобы чего-то добиться. Я послушал партнеров, свое сердце. Сердце подсказало, и я приехал в "Ахмат".

- Это действительно резкий выход из зоны комфорта для тебя или воспринимаешь переезд более-менее спокойно?

- Спокойно. Но, как-никак, это вдали от дома, 2000 км. Когда ты в родном городе, где тебя все любят, знают, уважают, когда рядом родители и жена - это и есть зона комфорта. Когда родных нет рядом, никто тебя толком не знает, поначалу ходишь сам по себе, это многое усложняет. Но я уже с пацанами сдружился, меня хорошо приняли, я им очень благодарен. Сейчас все хорошо.

- Из "Актобе", выступавшего в квалификации Лиги конференций, ты уезжаешь в Россию, отстраненную от еврокубков. Были сомнения на этот счет?

- Не сказал бы, что это как-то влияло. Не было такого, чтобы меня там держали еврокубки. Однако я считаю, что команды РПЛ ничем не слабее нашего соперника по той квалификации. К сожалению, мы вылетели в первом раунде. Но в целом не вижу в отсутствии еврокубков никаких проблем.

Напомним, что Адиев возглавлял сборную Казахстана с 2022 по 2024 год. Сначала он в "Ахмате" временно исполнял обязанности главного тренера, затем подписал новый контракт. Своего место в национальной команде уступил соотечественнику Станиславу Черчесову.

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