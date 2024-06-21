Объявлено о контракте с Адиевым. Ему нашли нового помощника

Футбольный клуб "Ахмат" и Магомед Адиев заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу грозненского клуба.

Новый контракт с Адиевым подписан на три года.

В начале апреля он совмещал посты в "Ахмате" и сборной Казахстана. С грозненцами у него действовал контракт до конца сезона, а с национальной командой до конца года.

Под его руководством "Ахмат" финишировал на десятом месте в таблице и сохранил прописку в российской премьер-лиге (РПЛ).

В сборной Казахстана его преемником стал другой российский специалист Станислав Черчесов.

Также сообщается, что после завершения прошлого сезона тренерский штаб грозненцев покинул Аслан Гоплачев. На начавшихся в Новогорске учебно-тренировочных сборах к коллективу присоединился Артем Горлов, который станет одним из помощников Адиева.

Специалист работал в различных российских и зарубежных клубах, в последние годы был главным тренером команды РПЛ "Пари НН", клубов ФНЛ "Енисей" и "Торпедо" (Москва).