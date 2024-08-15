Максим Самородов сделал заявление о переходе в "Реал"
Поделиться
Нападающий грозненского "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Максим Самородов в интервью "Чемпионату" рассказал, что хотел бы оказаться в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.
Нападающий грозненского "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Максим Самородов в интервью "Чемпионату" рассказал, что хотел бы оказаться в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.
6 августа Самородов перешел в "Ахмат" из родного "Актобе", подписав контракт до 2028 года.
- Ты, кстати, смотрел чемпионат Европы?
- Ну так. Не любитель смотреть футбол. Не было никакой обиды из-за того, что там нет Казахстана, просто в целом не люблю. Могу посмотреть полуфинал-финал Лиги чемпионов или когда играет мадридский "Реал". А так вообще футбол не смотрю, только обзоры матчей, как голы забивали.
- "Реал" - любимая команда?
- Да!
- Чем, в какой момент он тебя зацепил?
- С детства. В том возрасте знаешь только знаменитых футболистов, которые прославлены на весь мир, которых знает каждый. И именно в "Реале" была команда только из таких игроков. Каждого знали даже бабушки с дедушками, наверное (улыбается). Так с детства и началось, до сих пор болею за "Реал".
- Есть сейчас у "сливочных" футболист, на которого хочется равняться?
- Вся атакующая линия, не могу кого-то выделить. И не могу сказать, что на кого-то равняюсь. Хочу просто сам оказаться там. Дай бог.
Ранее Самородов сравнил финансовые возможности "Зенита" с лучшими клубами Казахстана, назвал главную причину перехода в "Ахмат", а также рассказал об интересе других клубов.
Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|2
|Динамо М
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|3
|Локомотив М
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|4
|Спартак М
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|5
|ЦСКА М
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|6
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|7
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|8
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|9
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|11
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|12
|Акрон Тл
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|13
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|14
|Крылья Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
Реклама