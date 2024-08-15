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Мировой футбол
15 августа 20:41
 

Максим Самородов сделал заявление о переходе в "Реал"

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Максим Самородов сделал заявление о переходе в "Реал" ©КФФ

Нападающий грозненского "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Максим Самородов в интервью "Чемпионату" рассказал, что хотел бы оказаться в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

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Нападающий грозненского "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Максим Самородов в интервью "Чемпионату" рассказал, что хотел бы оказаться в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

6 августа Самородов перешел в "Ахмат" из родного "Актобе", подписав контракт до 2028 года.

- Ты, кстати, смотрел чемпионат Европы?
- Ну так. Не любитель смотреть футбол. Не было никакой обиды из-за того, что там нет Казахстана, просто в целом не люблю. Могу посмотреть полуфинал-финал Лиги чемпионов или когда играет мадридский "Реал". А так вообще футбол не смотрю, только обзоры матчей, как голы забивали.

- "Реал" - любимая команда?
- Да!

- Чем, в какой момент он тебя зацепил?
- С детства. В том возрасте знаешь только знаменитых футболистов, которые прославлены на весь мир, которых знает каждый. И именно в "Реале" была команда только из таких игроков. Каждого знали даже бабушки с дедушками, наверное (улыбается). Так с детства и началось, до сих пор болею за "Реал".

- Есть сейчас у "сливочных" футболист, на которого хочется равняться?
- Вся атакующая линия, не могу кого-то выделить. И не могу сказать, что на кого-то равняюсь. Хочу просто сам оказаться там. Дай бог.

Ранее Самородов сравнил финансовые возможности "Зенита" с лучшими клубами Казахстана, назвал главную причину перехода в "Ахмат", а также рассказал об интересе других клубов.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2 Динамо М 4 3 0 1 8-3 9
3 Локомотив М 4 3 0 1 11-5 9
4 Спартак М 4 2 1 1 6-3 7
5 ЦСКА М 4 2 1 1 9-3 7
6 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
7 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
9 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
10 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
12 Акрон Тл 4 1 1 2 6-7 4
13 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
14 Крылья Советов 4 1 0 3 3-10 3
15 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16 Факел 4 0 1 3 1-7 1

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Самородов Максим Реал Мадрид Ахмат ФК Премьер-лига России Футбол

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